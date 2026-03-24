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  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 24 Mar, 2026 12:57 PM

punjab top 5

पंजाब-चंडीगढ़ में मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 24 और 25 ..

1) पंजाब में बदलेगा मौसम: 26 से आंधी-बारिश का Alert, 29 को फिर बिगड़ेगा हाल
पंजाब-चंडीगढ़ में मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 24 और 25 ..

2) जालंधर से छिनी Vande Bharat की सौगात: अब सिटी स्टेशन पर नहीं रुकेगी ट्रेन, बदला गया पूरा Route
शहरवासियों के लिए एक बड़ी निराशाजनक खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड ने अमृतसर से श्री ..

3) गगनदीप रंधावा सुसाइड केस: पोस्टमार्टम के लिए रवाना शव, हर पल की होगी Videography
गगनदीप सिंह रंधावा की मौत के बाद उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉ...

4) पंजाब में अब FIR की ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड करना हुआ महंगा, अब देनी होगी Fees
 पंजाब के लोगों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जानकारी के अनसार पंजाब में अब ऑनलाइन ..

और ये भी पढ़े

5) 'ड्रामेबाजी बंद करो...' DM रंधावा मामले में पंजाब सरकार पर बरसे सुनील जाखड़
DM गगनदीप सिंह रंधावा की मौत का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। इस मामले पर विपक्ष ..

 

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