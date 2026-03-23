पंजाब में फिर चली गोलियां: नकाबपोश युवकों ने घर पर की ताबड़तोड़ Firing, इलाके में सनसनी

जब दो नकाबपोश अज्ञात व्यक्तियों ने एक घर पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए।

गढ़दीवाला (मुनींदर शर्मा): कस्बे की जैन कॉलोनी में सोमवार देर रात उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब दो नकाबपोश अज्ञात व्यक्तियों ने एक घर पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। फायरिंग का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। इस घटना के दौरान दोषियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, जैन कॉलोनी में रहने वाले चंदर किशोर के घर पर सोमवार रात लगभग मध्यरात्रि के समय मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश व्यक्ति आए और घर पर तीन फायर किए। गोलियों में से एक मुख्य गेट पर और दो खिड़कियों पर लगीं, जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए।

जब यह घटना हुई, उस समय चंदर किशोर और उनकी पत्नी घर में मौजूद थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी रही और वे बाल-बाल बच गए। घटना के बाद पूरी जैन कॉलोनी में दहशत का माहौल बन गया और लोगों में डर फैल गया।

सूचना मिलने पर डीएसपी टांडा, दविंदर सिंह बाजवा और एएसएचओ सतपाल सिंह बाजवा पुलिस पार्टी समेत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें दो नकाबपोश व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आकर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। चहरे ढके होने के कारण उनकी पहचान नहीं हो सकी।

डीएसपी दविंदर सिंह बाजवा ने इस संबंध में बताया कि जैन कॉलोनी में फायरिंग की घटना सामने आई है और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द ही दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

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