गगनदीप रंधावा सुसाइड केस: पोस्टमार्टम के लिए रवाना शव, हर पल की होगी Videography

गगनदीप सिंह रंधावा की मौत के बाद उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज

अमृतसर(रमन): गगनदीप सिंह रंधावा की मौत के बाद उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। बॉडी को अमृतसर के ईएमसी अस्पताल से पोस्टमार्टम हाउस के लिए रवाना किया गया।

ए.सी.पी. गगनदीप सिंह के अनुसार पोस्टमार्टम पीजीआई के डॉक्टरों के बनाए गए विशेष बोर्ड की निगरानी में किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे। इस दौरान पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। यह प्रक्रिया ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी, जिससे जांच में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, पोस्टमार्टम पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके और कड़ी निगरानी में किया जाएगा, ताकि मामले से जुड़े हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके और आगे की जांच के लिए पुख्ता सबूत जुटाए जा सकें।



बता दें कि रंधावा की पत्नी ने यह भी कहा था कि पूरे मामले की जांच सी.बी.आई. को सौंपी जाए और लालजीत भुल्लर का पुलिस रिमांड लिया जाए, ताकि उसके पति की अंतिम रस्मों से पहले अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी की जा सके। कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों द्वारा रंधावा का मोबाइल फोन मांगा गया था मगर परिवार ने उसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि मोबाइल फोन में बहुत से ऐसे प्रूफ है जो वह सी.बी.आई. को देना चाहेंगे।