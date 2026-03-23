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लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी को लेकर DCP का खुलासा, पूर्व मंत्री की Post की खोली पोल

Edited By Vatika,Updated: 23 Mar, 2026 04:53 PM

laljit singh bhullar arrest

पंजाब के चर्चित गगनदीप सिंह रंधावा आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री लालजीत सिंह

पंजाब डेस्कः  पंजाब के चर्चित गगनदीप सिंह रंधावा आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच भुल्लर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट सांझा कर बताया कि उन्होंने आत्मसर्पण किया है जबकि  DCP रविंदरपाल सिंह संधू ने इस बात का खंडन करते हुए दावा किया है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 

 भुल्लर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट सांझा कर लिखा कि  वह मंडी गोबिंदगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं लेकिन पुलिस ने इसे झूठा करार कर गिरफ्तार की जानकारी दी है।  भुल्लर ने अपने पोस्ट में लिखा,  वह मंडी गोबिंदगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वह कहीं भागे नहीं हैं और पंजाब में ही मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके फैसले हमेशा जनता की भलाई और सच्चाई के मार्ग पर आधारित रहे हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और आगामी कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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