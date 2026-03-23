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'हमें इंसाफ चाहिए...', गगनदीप रंधावा मामले पर लोकसभा में बोले रवनीत सिंह बिट्टू

Edited By Kamini,Updated: 23 Mar, 2026 05:15 PM

ravneet singh bittu speaks in the lok sabha

पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (DM) गगनदीप सिंह रंधावा के सुसाइड केस ने अब पॉलिटिकल टर्न ले लिया है।

पंजाब डेस्क: पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (DM) गगनदीप सिंह रंधावा के सुसाइड केस ने अब पॉलिटिकल टर्न ले लिया है। लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह के भरोसे के बाद, केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के सभी सांसद से अपील की है कि वे इस मामले की CBI जांच के लिए लिखकर मांग करें। असल में, आज लोकसभा में चर्चा के दौरान, यूनियन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह मामला पंजाब का है, लेकिन अगर पंजाब के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखकर रिक्वेस्ट दें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले को CBI को सौंप देगी।

इस कदम का वेलकम करते हुए, रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में कहा कि शायद यह पहली बार है जब कांग्रेस, अकाली दल और BJP जैसी अपोज़िशन पार्टियां किसी सरकारी अफसर को इंसाफ दिलाने के लिए एक साथ आई हैं। उन्होंने पंजाब के सभी सांसदों से अपील की कि वे गृह मंत्री को CBI जांच के लिए लिखकर रिक्वेस्ट दें। इसके साथ ही, उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसदों से भी कहा कि अगर वे सच में शहीदों की इज्जत करते हैं, तो उन्हें भी CBI जांच की लिखी हुई मांग पर साइन करना चाहिए।

रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि गगनदीप सिंह रंधावा ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो बनाकर साफ तौर पर लालजीत भुल्लर को जिम्मेदार ठहराया था। मंत्री ने उन्हें अपने घर बुलाकर पीटा था और उनके परिवार को भी धमकाया था। रंधावा ने पहले अपने अफसरों को चिट्ठी लिखकर इंसाफ मांगा और फिर अपनी पत्नी और बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान देने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार, राजनीतिक पार्टियां इस मामले में इंसाफ मांग रही हैं, हमें इंसाफ चाहिए। बिट्टू ने एक और घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में बाघापुराना के SDM ने DC को चिट्ठी लिखकर कहा कि उन्हें इलाके के MLA से खतरा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार नहीं बल्कि गुंडों का राज है। इस नाइंसाफी के लिए पंजाब में गैंगस्टर और माफिया राज चला रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान जिम्मेदार हैं। उन्होंने सभी सांसदों से अपील की कि वे होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर इस मामले की CBI जांच की मांग करें।

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