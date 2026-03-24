Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Gold Silver Rate: मंगलवार को सोना-चांदी के नए भाव जारी, जानें आज के ताजा रेट

Gold Silver Rate: मंगलवार को सोना-चांदी के नए भाव जारी, जानें आज के ताजा रेट

Edited By Vatika,Updated: 24 Mar, 2026 01:30 PM

gold silver rate

मंगलवार को सोना-चांदी के ताजा भाव जारी हो गए हैं।

पंजाब डेस्क: मंगलवार को सोना-चांदी के ताजा भाव जारी हो गए हैं। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,200 रुपये जो सोमवार को 143000 पर थी। 22 कैरेट सोना 1,32,060 रुपए दर्ज किया गया। वहीं चांदी की कीमत 2,22,300 रुपए प्रति किलो रिकॉर्ड की गई है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर 'ट्रंप कार्ड' और युद्ध का असर
वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतें 4,300 डॉलर प्रति औंस के करीब संघर्ष कर रही हैं। इसकी बड़ी वजह ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जुबानी और जमीनी जंग है। तेहरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें बातचीत की बात कही गई थी। ईरान ने इसे बाजार को गुमराह करने की साजिश बताते हुए अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, वहीं इजरायल के तेवर भी नरम नहीं पड़ रहे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!