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मजीठिया का 'AAP' पर तीखा हमला! केजरीवाल और भगवंत मान जी रहे हैं 'महाराजाओं' जैसी जिंदगी

Edited By Urmila,Updated: 24 Mar, 2026 03:34 PM

bikram majithia big statement

शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है।

जालंधर/चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि खुद को 'आम आदमी' कहने वाले नेता अब लोगों के पैसे पर राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 'महाराजा केजरीवाल' और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 'सतौज का महाराजा' कहकर संबोधित किया और कहा कि ये दोनों नेता दिल्ली और पंजाब के सरकारी खजाने को बेरहमी से लूट रहे हैं।

मजीठिया ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुलासा किया कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर तय खर्च से 342 फीसदी ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि अकेले बंगले के "सुपीरियर इंटीरियर" पर 18.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मजीठिया ने गंभीर आरोप लगाया कि दिल्ली के इस 'शीश महल' की आरामदायक सुविधाओं का खर्च अब पंजाब के खजाने से पूरा किया जा रहा है।

bikram majithia

अकाली नेता ने कहा कि एक आम आदमी से 'महाराजा' बनने तक के बीच का अंतर अब साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पंजाब के आम लोग अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 'आप' सरकार की प्राथमिकताएं सिर्फ अपनी शानो-शौकत तक ही सीमित हैं। मजीठिया के मुताबिक, गरीबों से किए गए वादे अधूरे हैं और लोगों की कमाई का पैसा इन नेताओं की ऐशो-आराम पर बर्बाद हो रहा है।

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