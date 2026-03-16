सोमवार को सोना-चांदी की कीमतों के नए दाम जारी, देखें शहर के ताजा Rate

सोना-चांदी की कीमतों को लेकर नई अपडेट सामने आई है।

पंजाब डेस्कः सोना-चांदी की कीमतों को लेकर नई अपडेट सामने आई है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 161,000 जबकि 22 कैरेट सोना 149,730 रिकार्ड हुआ है। वहीं चांदी की बात करें तो आज 262,000 तक पहुंच गई है।

वहीं MCX गोल्ड अप्रैल वायदा 1615 रुपए गिरकर 1,56,851 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी में 4293 रुपए की गिरावट आई है, ये 2,55,142 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। गिरावट की वजह यह थी कि US फेडरल रिजर्व के जल्द ही ब्याज दरें घटाए जाने की उम्मीदें कम हो गई थीं, क्योंकि US-ईरान के बीच चल रहे तनाव से महंगाई का खतरा बढ़ गया है और इस बात की चिंता भी बढ़ गई है कि आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ रही है। घरेलू सर्राफा बाजार में भी सोने की कीमतों में गिरावट आई है।