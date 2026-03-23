लालजीत सिंह भुल्लर को लेकर मंडी गोबिंदगढ़ थाने से अमृतसर के लिए रवाना हुई पुलिस

Edited By VANSH Sharma,Updated: 23 Mar, 2026 08:04 PM

पंजाब के चर्चित गगनदीप सिंह रंधावा आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया है।

पंजाब डेस्क: पंजाब के चर्चित गगनदीप सिंह रंधावा आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अब लालजीत सिंह भुल्लर को अमृतसर लेकर जा रही है।

पुलिस ने आज भुल्लर को गिरफ्तार कर पहले मंडी गोबिंदगढ़ थाने ले जाया गया। इसके बाद अमृतसर पुलिस उन्हें अमृतसर के लिए रवाना हो गई है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है।

गगनदीप सिंह रंधावा आत्महत्या मामले में भुल्लर को आज गिरफ्तार किया गया था। कल लालजीत सिंह भुल्लर को अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले समय में इस केस में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

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