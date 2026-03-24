पंजाब में अब FIR की ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड करना हुआ महंगा, अब देनी होगी Fees

यह व्यवस्था राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद लागू की गई है।

पंजाब डेस्क: पंजाब के लोगों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जानकारी के अनसार पंजाब में अब ऑनलाइन पोर्टल से एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करने के लिए लोगों को 80 रुपये शुल्क देना होगा। इसके साथ ही डेली डायरी रिपोर्ट यानी DDR की प्रति ऑनलाइन लेने पर 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यह व्यवस्था राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद लागू की गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक मुफ्त कॉपी संबंधित थाने से मिलती रहेगी, लेकिन ऑनलाइन डाउनलोड अब शुल्क के दायरे में होगा। यानी यदि शिकायतकर्ता भी पोर्टल से कॉपी डाउनलोड करता है, तो उसे तय फीस देनी होगी।

जानकारी के मुताबिक यह नया नियम सोमवार से लागू हुआ है। पुलिस का कहना है कि फैसला सरकारी निर्देशों के अनुसार लिया गया है। वहीं इस कदम के बाद कानूनी जानकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि एफआईआर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तक आसान और सस्ती पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि यह न्याय प्रक्रिया का शुरुआती हिस्सा होता है।

मामले पर उठ रही आलोचना के बीच पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत थाने से मिलने वाली कॉपी पहले की तरह उपलब्ध रहेगी, जबकि ऑनलाइन सुविधा अब भुगतान आधारित कर दी गई है।

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