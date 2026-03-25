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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 25 Mar, 2026 12:52 PM
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25/03/2026 11:30 IST
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मेष राशि वालों के लिए यह समय ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक...
वृष राशि के जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। निवेश के लिए समय अच्छा है, पर सोच-समझकर कदम बढ़ाएं।
मिथुन राशि वालों के लिए करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी संचार शैली लोगों को प्रभावित करेगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता बनाए रखने का...
कर्क राशि वालों भावुकता में आकर कोई बड़ा फैसला न लें। घर-परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है।
सिंह राशि वालों का आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। व्यापार में मुनाफे के संकेत हैं। पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
कन्या राशि के जातक अपनी वाणी पर संयम रखें। काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए समय प्रबंधन पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खान-पान में सावधानी...
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी संतुलित रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए दिन अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी।
वृश्चिक राशि के लोगों को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। काम में देरी होने से मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य न खोएं।
धनु राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद हल हो सकते हैं।
मकर राशि के जातकों को करियर में स्थिरता मिलेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। अपनों के प्रति सहानुभूति रखें,...
कुंभ राशि वालों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है।
मीन राशि वालों की कल्पनाशीलता बढ़ेगी। अधूरे काम पूरे होंगे। संतान की ओर से खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
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