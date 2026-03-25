सुनील जाखड़ के बयान पर सुखजिंदर रंधावा का पलटवार, 'तुहाडे वरगे सीनियर नेता...'

Edited By Urmila,Updated: 25 Mar, 2026 02:20 PM
जाखड़ के इस बयान के बाद पॉलिटिकल माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया जिसके बाद कांग्रेस MP सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ट्विटर पर जाखड़ पर पलटवार किया।
गुरदासपुर : डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा के सुसाइड केस को लेकर पंजाब की पॉलिटिक्स गरमा गई है। इस केस में पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गवर्नर से मिला और CBI जांच की मांग करते हुए एक मेमोरेंडम सौंपा। इस दौरान जाखड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता आम आदमी पार्टी सरकार से मिले हुए हैं और वे CBI जांच के लिए नहीं लिख रहे हैं।
जाखड़ के इस बयान के बाद पॉलिटिकल माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया जिसके बाद कांग्रेस MP सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ट्विटर पर जाखड़ पर पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “जाखड़ साहब, आपकी जानकारी के लिए, मैं यह लेटर फिर से शेयर कर रहा हूं, जिस पर मैंने CBI जांच के लिए साइन किया है। पूरी जांच किए बिना मीडिया में बयान देना आप जैसे सीनियर लीडर को शोभा नहीं देता।” इस विवाद से यह साफ है कि डॉ. रंधावा के मामले को लेकर राजनीतिक दलों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और यह मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित न रहकर राजनीति का केंद्र बन गया है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here