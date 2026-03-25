Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सुनील जाखड़ के बयान पर सुखजिंदर रंधावा का पलटवार, 'तुहाडे वरगे सीनियर नेता...'

सुनील जाखड़ के बयान पर सुखजिंदर रंधावा का पलटवार, 'तुहाडे वरगे सीनियर नेता...'

Edited By Urmila,Updated: 25 Mar, 2026 02:20 PM

sukhjinder randhawa blunt response to sunil jakhar statement

जाखड़ के इस बयान के बाद पॉलिटिकल माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया जिसके बाद कांग्रेस MP सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ट्विटर पर जाखड़ पर पलटवार किया।

गुरदासपुर : डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा के सुसाइड केस को लेकर पंजाब की पॉलिटिक्स गरमा गई है। इस केस में पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गवर्नर से मिला और CBI जांच की मांग करते हुए एक मेमोरेंडम सौंपा। इस दौरान जाखड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता आम आदमी पार्टी सरकार से मिले हुए हैं और वे CBI जांच के लिए नहीं लिख रहे हैं।

sukhjinder singh randhawa

जाखड़ के इस बयान के बाद पॉलिटिकल माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया जिसके बाद कांग्रेस MP सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ट्विटर पर जाखड़ पर पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “जाखड़ साहब, आपकी जानकारी के लिए, मैं यह लेटर फिर से शेयर कर रहा हूं, जिस पर मैंने CBI जांच के लिए साइन किया है। पूरी जांच किए बिना मीडिया में बयान देना आप जैसे सीनियर लीडर को शोभा नहीं देता।” इस विवाद से यह साफ है कि डॉ. रंधावा के मामले को लेकर राजनीतिक दलों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और यह मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित न रहकर राजनीति का केंद्र बन गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

और ये भी पढ़े

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!