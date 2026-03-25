पंजाब स्टेट डियर 20 मंथली लॉटरी टिकट ने बनाया एक और लखपति

पंजाब स्टेट डियर 20 मंथली के आज घोषित हुए परिणाम में 11 लाख का प्रथम पुरस्कार अंशु लॉटरी एजैंसी जीरकपुर द्वारा बेची टिकट पर निकला।

लुधियाना (जोशी) : पंजाब स्टेट डियर 20 मंथली के आज घोषित हुए परिणाम में 11 लाख का प्रथम पुरस्कार अंशु लॉटरी एजैंसी जीरकपुर द्वारा बेची टिकट पर निकला। इस संबंध में अंशु लॉटरी एजैंसी के विजय तनेजा ने बताया कि पंजाब स्टेट डियर 20 मंथली का ड्रॉ जोकि हर माह के चौथे मंगलवार को निकलता है, में 11 लाख वाला पुरस्कार उनके खरड़ स्थित सैलर चावला लॉटरी एजैंसी द्वारा बेची टिकट पर निकला जिसका टिकट नं ई-95263 है।

अब आगामी आकर्षण पंजाब स्टेट डियर होली बंपर है जिसमें प्रथम पुरस्कार 6 करोड़ है। इसका ड्रॉ 18 अप्रैल को जिला परिषद कार्यालय लुधियाना में आयोजित होगा। प्रथम पुरस्कार केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकाला जाएगा।

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