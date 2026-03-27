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पंजाब पुलिस के 148 अधिकारियों को मिली Promotion, देखें List

Edited By VANSH Sharma,Updated: 27 Mar, 2026 10:16 PM

148 punjab police officers promoted see the list

पंजाब पुलिस में बड़े स्तर पर पदोन्नतियां की गई हैं।

पंजाब डेस्क: पंजाब पुलिस में बड़े स्तर पर पदोन्नतियां की गई हैं। प्रशासन की ओर से पुलिस विभाग को मजबूत करने और अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 148 सब-इंस्पेक्टरों को पदोन्नति देकर इंस्पेक्टर बना दिया गया है। इस फैसले के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।

जिन अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है -

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