पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की नई पोस्ट ने मचाई हलचल! क्या मौत से जुड़े राज़ से उठेगा पर्दा?

Edited By VANSH Sharma,Updated: 27 Mar, 2026 06:50 PM
चार साल बीत चुके हैं, लेकिन पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का सच आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है।
पंजाब डेस्क: चार साल बीत चुके हैं, लेकिन पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का सच आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। 29 मई 2026 को उनके निधन को चार साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन उनके कातिलों का कोई ठोस पता अभी तक नहीं चल पाया है। मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अब भी फरार है, और यही वजह है कि मामला और भी पेचीदा बन गया है।
हाल ही में सिद्धू मूसेवाला के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्टर शेयर किया गया, जिसने उनके प्रशंसकों और आम लोगों के बीच हलचल मचा दी है। इस पोस्टर का नाम ‘आईज़ ऑन मी’ (Eyes on Me) बताया जा रहा है। पोस्टर में 25 मार्च 2021 की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया है।
पोस्टर में उनकी हवेली में लगे कैमरे, बंदूकधारियों की मौजूदगी और उनके दोस्तों से जुड़ी जानकारी दिखाई गई है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पोस्टर के जरिए किसी रहस्य की परत खोली जा रही है। प्रशंसक अब यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह जानकारी अब क्यों साझा की गई।
कई लोगों का मानना है कि यह पोस्टर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर इशारा कर रहा है। पोस्टर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उनकी सुरक्षा में हुई चूक को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी हत्या से पहले पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा कम कर दी थी। चार कमांडो में से दो को हटा लिया गया था, और यह फैसला आज भी कई सवाल खड़े करता है।
‘आईज़ ऑन मी’ पोस्टर के सामने आने के बाद न्याय की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। कुछ आरोपियों को जमानत मिलने और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आने के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। प्रशंसक अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनके प्रिय सिंगर की मौत से जुड़े कौन से नए तथ्य सामने आएंगे। यही सवाल आज हर दिल में गूंज रहा है।
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