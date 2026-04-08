पॉलिटिकल धमाका: पंजाब के 37 नेताओं पर बड़ा दावा! जानें क्या कह गई डॉ. नवजोत कौर सिद्धू

कांग्रेस से निकाले जाने के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने बड़ा पॉलिटिकल कदम उठाते हुए अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी 'भारत राष्ट्रीय पार्टी' बनाने का ऐलान किया है।

चंडीगढ़: कांग्रेस से निकाले जाने के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने बड़ा पॉलिटिकल कदम उठाते हुए अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी 'भारत राष्ट्रीय पार्टी' बनाने का ऐलान किया है, वहीं पंजाब के नेताओं को लेकर भी उनका बड़ा बयान सामने आया है। नवजोत कौर सिद्धू ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए बयान में कहा है कि वह आने वाले दिनों में पंजाब के कम से कम 37 दागी नेताओं के बारे में बड़ा खुलासा करेंगी।

हालांकि, इस दौरान उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं में 17 कांग्रेस नेता भी शामिल हैं। डॉ. सिद्धू का कहना है कि ये नेता पंजाब के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले वह पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ भी बड़े बयान दे चुकी हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि उनका मकसद पंजाब की खोई हुई शान को वापस लाना और सच्चाई और प्यार के रास्ते पर चलना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा पॉलिटिकल लीडर्स के परफॉर्मेंस को देखते हुए, एक नए नेशनल बदल की जरूरत महसूस हुई है।

पुराने दावों पर फिर चर्चा

पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ते समय, डॉ. सिद्धू ने सनसनीखेज दावा किया था कि राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपये से भरा एक ब्रीफकेस चाहिए होता है। उन्होंने कहा था कि वह और उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा नहीं कर सकते।

नवजोत सिंह सिद्धू का रोल अभी भी साफ नहीं

जहां नवजोत कौर सिद्धू नई पार्टी में एक्टिव हो गई हैं, वहीं उनके पति और पूर्व राज्य कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी पॉलिटिक्स से दूर ही दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, वह अभी अपने एंटरटेनमेंट करियर पर फोकस कर रहे हैं, हालांकि जल्द ही उनके नई पार्टी में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि नवजोत कौर सिद्धू के इस कदम से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत कौर सिद्धू का यह कदम सत्ता विरोधी वोटों को और बांट सकता है।

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