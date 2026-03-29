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Jalandhar में बोले भाजपा के श्वेत मलिक, गिनाई सरकार की उपलब्धियां

Edited By Kalash,Updated: 29 Mar, 2026 05:04 PM

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पूर्व अध्यक्ष भाजपा पंजाब श्वेत मलिक द्वारा आज जालंधर में प्रेस कांफ्रेंस की गई।

पंजाब डेस्क : पूर्व अध्यक्ष भाजपा पंजाब श्वेत मलिक द्वारा आज जालंधर में प्रेस कांफ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को गिनाया और पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब में जंगलराज चल रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पहले लोगों की रीड की हड्डी पर प्रहार किया गया। इसके बाद प्रेस पर हमला करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाई गई। वहीं अब तीसरा सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दबाया जा रहा है और अफसरशाही पर जोर जमाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका ताजा प्रमाण डी.एम. रंधावा की आत्महत्या के मामले में देखा गया है। उन्होंने कहा कि डी.एम. रंधावा मामले में मंत्री के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने और गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों की गई।      

श्वेत मलिक ने कहा कि डी.एम. रंधावा मामले में सी.बी.आई. जांच की मांग को लेकर कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग द्वारा पत्र में साइन करने से इनकार कर दिया गया। इसके साथ ही किसी भी आप नेता द्वारा भी इस गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों बताते हुए उनके 11 साल के शासन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है कि देश को आत्मनिर्भर, विकसित, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना चाहते और वह अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। श्वेत मलिक ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। 

उपलब्धियों को गिनाते हुए श्वेत मलिक ने बताया कि उड़ान योजना के तहत देशभर में 80 के करीब नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं और हवाई यात्रा को सस्ता और आसान बनाया गया है ताकि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। इसके साथ ही शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़े कदम उठाए गए हैं। वहीं देश के युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने के लिए स्टार्ट-अप इंडिया योजना लाई गई है ताकि युवा नौकरी की तलाश में न बैठे रह कर नौकरी पैदा करने वाले बने। एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल उद्योग को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं। 

श्वेत मलिक ने बताया कि खाड़ी में युद्ध के हालातों के कारण देश में तेल को लेकर हो रही समस्या पर भी पी.एम. मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई और सबके सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना के समय पी.एम. मोदी ने देश को संभाला था वैसे ही इस बार भी पूरी स्थिती को नियंत्रण में रख रहे हैं। वहीं इन हालातों के बीच पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में ₹10 प्रति लीटर की कटौती की है ताकि जनता पर बोझ न पड़े। उन्होंने बताया कि देश के लोगों के भले के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।    

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