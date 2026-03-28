Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Breaking: पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता का निधन

Breaking: पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता का निधन

Edited By Kamini,Updated: 28 Mar, 2026 02:33 PM

senior punjab congress leader passes away

पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता, पूर्व मंत्री लाल सिंह (82) का आज निधन हो गया।

पटियाला/चंडीगढ़ (बलजिंदर): पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता, पूर्व मंत्री लाल सिंह (82) का आज निधन हो गया। उन्होंने मोहाली के मैक्स हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली, जहां पिछले कुछ दिनों से उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर से पॉलिटिकल दुनिया में दुख की लहर दौड़ गई है। सरदार लाल सिंह पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक थे, जिनका पिछले 40 सालों से पंजाब की पॉलिटिक्स में दबदबा था। लाल सिंह डकाला विधानसभा क्षेत्र और फिर सनौर विधानसभा क्षेत्र से 7 बार MLA रहे और कई बार कैबिनेट मंत्री भी रहे।

PunjabKesari

वे करीब एक दर्जन डिपार्टमेंट में मिनिस्टर रहे। वे कैप्टन सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। इसके साथ ही, वे मंडी बोर्ड के चेयरमैन और पंजाब कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी थे। उनका पैतृक गांव पटियाला के पास जोगीपुर है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!