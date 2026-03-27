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तरुण चुघ का बड़ा बयान: देश में पेट्रोल और जरूरी सामान की कोई कमी नहीं

Edited By Urmila,Updated: 27 Mar, 2026 02:32 PM

tarun chugh s statement

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुघ ने मीडिया से बात करते हुए पेट्रोल और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई को लेकर बड़ा बयान दिया।

अमृतसर (रमन) : भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुघ ने मीडिया से बात करते हुए पेट्रोल और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में कोई कमी नहीं है और सरकार के पास करीब 60 दिनों का पूरा रिजर्व मौजूद है। इसके साथ ही लगातार सप्लाई भी जारी है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

चुघ ने कहा कि सरकार ने हाल ही में रेट भी कम किए हैं ताकि महंगाई का बोझ आम लोगों पर न पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से जागरूक है और यह पक्का किया जा रहा है कि आम नागरिक को किसी भी हालत में कोई दिक्कत न हो।

उन्होंने देश के लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और बेवजह पैनिक खरीदारी से बचें। चुघ ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि सप्लाई चेन पूरी तरह से मजबूत है और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है।

इस बीच, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह बेबुनियाद बयानों के जरिए देश में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुघ ने आरोप लगाया कि यह एक सोची-समझी साजिश है, जिसके जरिए देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

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तरुण चुघ ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि देश में जरूरी चीजों की कोई कमी नहीं है और सभी इंतजाम पूरे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है कि महंगाई का असर आम आदमी तक न पहुंचे और लोगों को हर हाल में राहत मिलती रहे।

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