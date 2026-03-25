AAP विधायक पठानमाजरा को अदालत में किया गया पेश

सनौर हलके से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा

पटियाला: सनौर हलके से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को दुष्कर्म, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों में आज सुबह पटियाला पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए पटियाला लेकर पहुंची।

जानिए पूरा मामला

हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ 1 सितंबर 2025 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 420 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर दुष्कर्म, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के गंभीर आरोप लगे हैं। पठानमाजरा सितंबर 2025 से इस मामले में फरार चल रहा थे और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। एफआईआर के अनुसार, एक महिला जो 2013-14 में उनके संपर्क में आई थी, उसने आरोप लगाया कि पठानमाजरा ने उसे शादी का झांसा देकर गुमराह किया और उसका शारीरिक शोषण किया। महिला ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।