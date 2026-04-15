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श्री आनंदपुर साहिब से लौट रही श्रद्धालुओं की बस पलटी, 6 की मौत, कई घायल

Edited By Vatika,Updated: 15 Apr, 2026 09:21 AM

accident 6 died

बैसाखी के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब के दर्शन करके लौट रही संगत की

श्री आनंदपुर साहिब (जगदेव): बैसाखी के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब के दर्शन करके लौट रही संगत की बस फतेहगढ़ साहिब में पलट जाने से बड़ा हादसा हो गया।

दर्दनाक हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत
उक्त हादसा बस्सी पठाना में देर रात हुआ, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, चुन्नी-मोरिंडा रोड पर गांव मैन माजरी के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे के समय बस में 35 से 40 श्रद्धालु सवार थे। बताया जा रहा है कि बस पलटने से हुए जोरदार धमाके की आवाज सुनकर आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से श्रद्धालुओं को बस से बाहर निकाला।

घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल
इसके बाद लोगों ने निजी वाहनों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घायलों को सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब, बसी पठाना और मोरिंडा के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

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