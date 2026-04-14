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Ludhiana में बड़ा हादसा! दो मंजिला इमारत के गिरने से मलबे में दबे मजदूर

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 14 Apr, 2026 08:48 PM

workers trapped in rubble after two story building collapses in ludhiana

लुधियाना में दर्दनाक हादसा होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि रूपा मिस्त्री गली में खस्ता हालत में पुरानी दो मंजिला बिल्डिंग को गिरा रहे दो मजदूर मलबे के नीचे आकर दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।

लुधियाना (स्याल) : लुधियाना में दर्दनाक हादसा होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि रूपा मिस्त्री गली में खस्ता हालत में पुरानी दो मंजिला बिल्डिंग को गिरा रहे दो मजदूर मलबे के नीचे आकर दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। 

जानकारी के अनुसार दोपहर के समय खस्ता हालत में खड़ी बिल्डिंग को मजदूर गिराने का काम कर रहे थे, जिस छत पर खड़े होकर बिल्डिंग को वह तोड़ रहे थे। वह छत की हालत खस्ता होने के चलते एकदम जमीन पर आ गई। जिससे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार बाहर निकल आए। गंभीर रूप से घायल व लहुलूहान हो चुके दो मजदूरों को बाहर निकाला और इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। बताया जाता है कि एक मजदूर की हालत ज्यादा गंभीर होने के चलते किसी निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

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