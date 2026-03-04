सुखबीर बादल ने बलविंदर भूंदड़ को लेकर कही बड़ी बात, 'AAP' सरकार पर भी कसा तंज

Main Menu

Edited By Urmila,Updated: 04 Mar, 2026 05:49 PM

यहां 'पंजाब बचाओ' रैली को संबोधित करते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बड़े बादल साहिब लंबे समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं।

सरदूलगढ़: यहां 'पंजाब बचाओ' रैली को संबोधित करते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बड़े बादल साहिब लंबे समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं और अकाली दल ने पंजाब के विकास के लिए पूरे दिल से काम किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री मान पर तंज कसते हुए कहा कि उनके भाषणों में चुटकलों के अलावा कुछ नहीं होता और उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को अंगूठा दिखाने के लिए रखा गया है, जबकि पंजाब को केजरीवाल चला रहे हैं। महिलाओं को 1000 रुपये देने के बयान पर सुखबीर बादल ने कहा कि उन्होंने महिलाओं से किया यह वादा भी पूरा नहीं किया है।

बलविंदर सिंह भूंदड़ को बताया सुपर CM  

सुखबीर बादल ने मंच से अकाली दल के वरिष्ठ नेता बलविंदर सिंह भूंदड़ को सुपर CM कहा। उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में सभी घोषणाएं भूंदड़ साहिब द्वारा की जाएंगी। भूंदड़ साहब ने मेरा साथ दिया है, वो कोई और नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के बड़े नेता चले गए लेकिन भूंदड़ साहब ने हमेशा उनका साथ दिया। सुखबीर बादल ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, भूंदड़ परिवार अकाली दल के साथ खड़ा है। आज अकाली दल ऐसे ही परिवारों और आप जैसे लोगों की वजह से खड़ा है। सुखबीर बादल ने कहा कि अगर पंजाब को बचाना है तो अकाली दल को आगे लाना होगा।

'AAP' की हर रैली में सरकारी बसें

'AAP' पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की हर रैली में सरकारी बसें लगाई गई हैं, जबकि अकाली दल ने 10 साल राज किया लेकिन एक भी रैली में सरकारी बस का इस्तेमाल नहीं किया। सुखबीर बादल ने कहा कि अकाली दल का आपके लिए जो प्यार और दर्द है, वो क्या मोदी साहब का हो सकता है? क्या वो केजरीवाल का हो सकता है और वो सिर्फ राज करने के लिए पंजाब आएं। अगर उनकी सरकार नहीं बनी तो वो दूसरे राज्य चले जाते हैं लेकिन उन्हें यहीं आपके साथ रहना है। सुखबीर बादल ने कहा कि जिस दिन उनकी सरकार आएगी, जिन लोगों के नीले कार्ड कटे हैं, उन्हें फिर से बनाया जाएगा और 30 kg गेहूं फिर से 4 रुपये प्रति kg दिया जाएगा और सभी इलाकों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी फोटो लगाने के लिए 4 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इस इलाके के लिए खास इंडस्ट्री लाएंगे, तभी यह इलाका तरक्की करेगा। सुखबीर बादल ने कहा कि उन्होंने कभी लारे नहीं लगाए क्योंकि उन्होंने रहना आपके साथ हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो वह सभी को ट्यूबवेल कनेक्शन देंगे। उन्होंने गारंटी देते हुए कहा कि पंजाब में किसी भी गरीब का घर कच्चा नहीं रहेगा। इसके अलावा वह कर्मचारियों को उनके घर के पास नौकरी देंगे। उन्होंने कांग्रेसियों और झाड़ू बनाने वालों को धोखेबाज बताया और कहा कि उन्होंने धोखा देकर राज किया है लेकिन अकाली दल ने सिर्फ अपनी जुबान दी है।

