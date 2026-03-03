एक बच्चे की मां के साथ दरिंदगी, गैंगरेप करने वाले तीन युवकों पर कसा शिकंजा

जिले के गांव बज्जोआणा में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में तीन युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। महिला से गैंगरेप के मामले में एक नाबालिग भी शामिल है।

बठिंडा (विजय वर्मा): बठिंडा में एक महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि गांव बज्जोआणा में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में तीन युवकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। महिला से गैंगरेप के मामले में एक नाबालिग भी शामिल है।

पुलिस अनुसार गांव की एक महिला को शादी का झांसा देकर उसका पड़ोसी जसकरण सिंह रात के समय उसे घर से बाहर ले गया। इसके बाद आरोपित उसे अपने खेतों में बने कमरे में ले गया, जहां पहले से ही उसका साथी जसप्रीत सिंह और एक नाबालिग मौजूद थे। इस दौरान आरोपियों ने एक बच्ची की मां उक्त महिला के साथ गैंगरेप किया और बाद में उसे गांव के पास छोड़कर फरार हो गए। हालांकि यह घटना 27 और 28 फरवरी की रात को हुई बताई जा रही है, लेकिन थाना नथाणा की पुलिस ने 3 मार्च को तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पीड़ित महिला नथाणा के सिविल अस्पताल में उपचाराधीन बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।