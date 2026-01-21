Main Menu

  तड़कसार एक्टिवा सवार युवक पर तानी पिस्तौल, फिर जो हुआ... उलटे पैर भागे लुटेरे

Edited By Urmila,Updated: 21 Jan, 2026 11:21 AM

an attempt was made to rob a young man riding an activa scooter

महानगर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब राहगीरों का सड़क पर निकलना मुहाल हो गया है।

लुधियाना (राज): महानगर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब राहगीरों का सड़क पर निकलना मुहाल हो गया है। ताजा मामला तड़के सुबह का है, जहां फील्ड गंज से सब्जी मंडी जा रहे एक एक्टिवा सवार युवक को लूटने की सनसनीखेज कोशिश की गई। लुटेरों ने युवक पर पिस्तौल तान दी, लेकिन युवक की बहादुरी और सूझबूझ के आगे बदमाशों के मंसूबे धरे के धरे रह गए।

जानकारी के अनुसार, दमनप्रीत सिंह नामक युवक अपनी एक्टिवा पर सवार होकर फील्ड गंज से सब्जी मंडी की ओर जा रहा था। अभी वह रास्ते में ही था कि अचानक पीछे से आए एक बाइक पर सवार दो युवकों ने उसे घेर लिया। बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर दमन को रुकने का इशारा किया। लुटेरों को देखकर दमन घबराने के बजाय सतर्क हो गया और उसने रुकने के बजाय अपनी एक्टिवा की रफ्तार बढ़ा दी। बदमाशों ने हार नहीं मानी और एलिवेटेड पुल पर दमन का पीछा करना शुरू कर दिया। 

करीब डेढ़ किलोमीटर तक लुटेरे उसकी एक्टिवा के पीछे लगे रहे, पीछा करते-करते जब वे सलेम टाबरी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तो वहां की हलचल देख लुटेरों के पैर उखड़ गए और वे अपना रास्ता बदलकर रफूचक्कर हो गए। बदमाशों के जाने के बाद दमन ने राहत की सांस ली। सहमे हुए दमन ने बताया कि लुटेरों के इरादे बेहद खतरनाक थे। अगर वह उस वक्त घबराकर रुक जाता, तो बदमाश उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे।

