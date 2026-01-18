Ludhiana: मर्डर मामले में जेल से जमानत के बाद भी नहीं सुधरे युवक, पुलिस ने फिर दबोचा

मर्डर मामले में जेल से जमानत पर आते ही दो युवकों ने नशा तस्करी शुरू कर दी।

लुधियाना (गौतम): मर्डर मामले में जेल से जमानत पर आते ही दो युवकों ने नशा तस्करी शुरू कर दी। दोनों युवकों के खिलाफ थाना लाडोवाल में मर्डर के आरोप में मामला दर्ज है। दोनों ही अलग-अलग दिनों में जमानत पर आए थे। पुलिस ने आरोपियों से 300 ग्राम हेरोइन बरामद की है और उनके खिलाफ नशा तस्करी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

एक युवक को थाना हैबोवाल और दूसरे को थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने काबू किया। थाना हैबोवाल की पुलिस ने आरोपी से 100 ग्राम हेरोइन बरामद की। आरोपी की पहचान मोहल्ला न्यू माया नगर के रहने वाले राहुल कुमार, पुत्र नरेश कुमार, के रूप में हुई है। सब-इंस्पैक्टर जसविंदर सिंह ने बताया कि उनकी पुलिस पार्टी हैबोवाल कलां से मान पैलेस लाडोवाल की तरफ जा रही थी।

जब वह मोहल्ला बैंक कालोनी के निकट खाली प्लॉट के पास पहुँची, तो आरोपी शक्की हालत में प्लॉट के बाहर खड़ा था। पुलिस पार्टी को देख कर वह इधर-उधर होने लगा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर तलाशी ली, तो उसके पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने आरोपी की पहचान टीवी एस एजेंसी के निकट डाबा रोड पर रहने वाले शिव पूजन उर्फ शिवा के रूप में की और उसके पास से 200 ग्राम हेरोइन बरामद की। सब-इंस्पैक्टर राजकुमार ने बताया कि आरोपी को गश्त के दौरान शेरपुर चौक के निकट चेकिंग के दौरान काबू किया गया।

शुरुआती पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना लाडोवाल में मर्डर के आरोप में मामला दर्ज है और वे जेल से जमानत पर छूटकर आए थे। जेल से आने के बाद आरोपियों ने नशा तस्करी का धंधा शुरू कर दिया।

पुलिस को आशंका है कि जेल में रहते हुए आरोपियों के संबंध नशा तस्करों के साथ बने और इसी कारण उन्होंने धंधा शुरू किया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपियों के तार जेल में बंद किसी बड़े नशा तस्कर से जुड़े हुए हैं। आरोपियों के संपर्कों को लेकर भी गहन जांच की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here