जीरकपुर में सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर बंदूक लूटी, सिर में चोट से हालत गंभीर

जीरकपुर: पंजाब के मोहाली जिले के जीरकपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर उसकी बंदूक लूट ली। हमला इतना तेज था कि गार्ड के सिर में गंभीर चोट लग गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

घटना पटियाला रोड स्थित फौजी ढाबा के नजदीक सब्जी मंडी इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर के साथ तैनात सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया। बदमाशों ने अचानक गार्ड पर हमला कर दिया और उसके सिर पर वार किया। गार्ड के गिरते ही आरोपी उसकी लाइसेंसी बंदूक लेकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल गार्ड को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके सिर में गंभीर चोट की पुष्टि की। फिलहाल उसका इलाज जारी है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

सूचना मिलते ही जीरकपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली है। शुरुआती जांच में हमलावरों की गतिविधियां कुछ कैमरों में कैद होने की संभावना जताई जा रही है।