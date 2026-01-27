Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जीरकपुर में सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर बंदूक लूटी, सिर में चोट से हालत गंभीर

जीरकपुर में सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर बंदूक लूटी, सिर में चोट से हालत गंभीर

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 27 Jan, 2026 12:39 AM

security guard attacked and gun looted in zirakpur

पंजाब के मोहाली जिले के जीरकपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर उसकी बंदूक लूट ली। हमला इतना तेज था कि गार्ड के सिर में गंभीर चोट लग गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसकी हालत...

जीरकपुर: पंजाब के मोहाली जिले के जीरकपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर उसकी बंदूक लूट ली। हमला इतना तेज था कि गार्ड के सिर में गंभीर चोट लग गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

घटना पटियाला रोड स्थित फौजी ढाबा के नजदीक सब्जी मंडी इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर के साथ तैनात सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया। बदमाशों ने अचानक गार्ड पर हमला कर दिया और उसके सिर पर वार किया। गार्ड के गिरते ही आरोपी उसकी लाइसेंसी बंदूक लेकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल गार्ड को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके सिर में गंभीर चोट की पुष्टि की। फिलहाल उसका इलाज जारी है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

सूचना मिलते ही जीरकपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली है। शुरुआती जांच में हमलावरों की गतिविधियां कुछ कैमरों में कैद होने की संभावना जताई जा रही है।

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!