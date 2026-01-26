Edited By Urmila,Updated: 26 Jan, 2026 05:55 PM
मेहल कलां (हमीदी): विधानसभा हलके मेहल कलां के अंतगर्त गांव गुरम के एक छोटे से किसान परिवार से जुड़े 24 साल के युवक राजप्रीत सिंह की अचानक मौत के बाद जब उसका शव गांव गुरम पहुंचा तो पूरा गांव गम में डूब गया। आठ दिन बाद जब युवक का शव गांव पहुंचा तो हर आंख नम थी और गांव में मातम का माहौल बना रहा।
मृतक के पिता कुलवंत सिंह और मां बलजिंदर कौर ने बताया कि वे एक छोटे से किसान परिवार से हैं। अपने इकलौते बेटे के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद में उन्होंने करीब 18 लाख रुपये का कर्ज लेकर राजप्रीत सिंह को अप्रैल 2024 में स्टडी वीजा पर कनाडा भेजा था। राजप्रीत ब्रैम्पटन में पढ़ाई कर रहा था और सरी शहर में रह रहा था। 17 जनवरी को विदेश से रिश्तेदारों के जरिए उसकी मौत की दुखद खबर मिली, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
इस बीच, संगरूर लोकसभा सीट से MP गुरमीत सिंह मीत हेयर, डिप्टी कमिश्नर टी. बेनिथ और समाजसेवी गुरमीत सिंह जंगियाना की कोशिशों से कागजी कार्रवाई पूरी हुई, जिसके बाद नौजवान का शव परिवार अपने खर्चे पर ब्रैम्पटन, कनाडा से गांव गुरम लाया गया। गांव गुरम में शव पहुंचने पर बरनाला सीट से MLA कुलदीप सिंह काला ढिल्लों के बेटे और यूथ कांग्रेस पंजाब के सीनियर नेता अरन प्रताप सिंह ढिल्लों, एस. सी. विभाग के जिला चेयरमैन जसमेल सिंह डेयरी वाला, सीनियर कांग्रेस नेता इंस्पेक्टर प्यारा सिंह महमादपुर, गुरमीत सिंह मौर और कमलजीत सिंह चक ने मृतक नौजवान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि रोजी-रोटी कमाने और अपना भविष्य बेहतर बनाने की उम्मीद में विदेश जा रहे पंजाबी नौजवानों की लगातार हो रही मौतें समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि किसान परिवार के इकलौते बेटे राजप्रीत सिंह की मौत से न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे समाज को कभी न पूरा होने वाला नुकसान हुआ है और कांग्रेस पार्टी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है।
इस मौके पर सरपंच मनजीत कौर गुरम, पूर्व सरपंच राजविंदर सिंह धालीवाल, पूर्व सरपंच महिंदर सिंह गुर्म, समाजसेवी बाबा अकलू दास, बीकेयू उगराहां ब्लॉक नेता मान सिंह गुरम, मेजर सिंह, कुलदीप बावा, नंबरदार भगवंत सिंह, लीला सिंह, बीरबल दास, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन पंडोरी ग्रुप के ब्लॉक सचिव डॉ. हरबंस सिंह गुरम, बचित्तर सिंह, लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, बलदेव सिंह डेयरी वाला, मास्टर हरबंस लाल, रणजीत सिंह, सूरतराम सिंह, मजदूर नेता मान सिंह, करम सिंह, बूटा सिंह के अलावा बड़ी संख्या में गांववासी और अलग-अलग संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। मृतक युवक राजप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार गांव गुरम के श्मशानघाट में पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों और गांववासियों की मौजूदगी में गमगीन माहौल में किया गया।
