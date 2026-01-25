कनाडा में टारगेट किलिंग! पंजाबी युवक की बेरहमी से ह/त्या

कनाडा के बर्नाबी इलाके में पंजाबी मूल के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है।

पंजाब डेस्क : कनाडा के बर्नाबी इलाके में पंजाबी मूल के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक वैंकूवर में रहता था। मृतक की पहचान दिलराज सिंह गिल (28) के रुप में हुई है। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने वारदात के बाद उस गाड़ी को आग लगा दी जिसमें वह आए थे। इसके बाद वह अन्य वाहनों की सहायता से फरार हुए।

वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस को शक है कि यह मामला टारगेट किलिंग का हो सकता है। इसके साथ ही पुलिस इस घटना को आपराधिक गिरोहों के आपसी विवाद से जोड़कर भी जांच कर रही है। फिलहाल मामले की जांच कनाडा की विशेष जांच एजेंसी इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम (IHIT) को सौंप दी गई है। टीम अलग-अलग पहलुओं से हत्या की जांच में जुटी हुई है।

