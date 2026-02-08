सरदूलेवाला गांव में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और ड्राइवर घायल हो गया। घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है।

सरदूलगढ़/मानसा (संदीप मित्तल): सरदूलेवाला गांव में कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और ड्राइवर घायल हो गया। घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। हादसा इतना भयानक था कि अर्टिगा कार बुरी तरह डैमेज हो गई। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के सिरसा के रहने वाले अशोक कुमार (60), ऊषा रानी (59), राधा देवी (95) और रितु (53) एक शादी फंक्शन में शामिल होकर कार से अपने गांव लौट रहे थे।

रात करीब 9.30 बजे मानसा के सरदूलेवाला गांव के पास उनकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस सड़क हादसे में कार में सवार उक्त लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और हरियाणा के फरमाही गांव का रहने वाला ड्राइवर संदीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की खबर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और कार से शवों को बाहर निकाला।

संदीप सिंह कोमा में थे और उन्हें इलाज के लिए सिरसा के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया। सरदूलगढ़ पुलिस स्टेशन सुपरिटेंडेंट गणेश्वर कुमार ने कहा कि मृतक के रिश्तेदार विवेक कुमार के बयान के आधार पर, अनजान ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

