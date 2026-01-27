Punjab : कंगना रनौत केस में अगली तारीख तय, पासपोर्ट जब्ती की अर्जी दायर

अदाकारा एवं सांसद कंगना रनौत के खिलाफ बुजुर्ग किसान महिला महिंदर कौर द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। आज हुई सुनवाई के दौरान कंगना रनौत वर्चुअल माध्यम से अदालत में पेश हुईं।

इस दौरान महिंदर कौर के वकील की ओर से अदालत में एक महत्वपूर्ण अर्जी दायर की गई, जिसमें कंगना रनौत का पासपोर्ट जब्त करने की मांग की गई। वकील ने दलील दी कि आशंका है कि कंगना रनौत मामले से बचने के लिए देश से बाहर जा सकती हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

आज की कार्यवाही के दौरान महिंदर कौर की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य के तौर पर दो गवाह अदालत में पेश किए गए। इनमें क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रधान सुरजीत सिंह फूल और एक अन्य किसान नेता शामिल थे। दोनों गवाहों ने अदालत में अपने बयान दर्ज करवाए।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख तय कर दी। किसान आंदोलन से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर यह मामला काफी संवेदनशील बना हुआ है और इस पर राजनीतिक व सामाजिक हलकों की भी गहरी नजर बनी हुई है।