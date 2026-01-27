Punjab: कल कई फीडरों की बिजली सप्लाई रहेगी बंद, करना पड़ेगा मुश्किलों का सामना

इस बारे में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील अरोड़ा AEE सब डिविजन तलवंडी भाई ने बताया कि 66 KV S/S धन्ना शहीद पर एक्स्ट्रा 20 MVA T/F का काम किया जा रहा है।

तलवंडी भाई (गुलाटी): बठिंडा में कल में बिजली सप्लाई ठप्प रहने की खबर सामने आई है। तलवंडी भाई में 66 KV S/S धन्ना शहीद से चलने वाले फीडरों की बिजली सप्लाई 28 जनवरी को बंद रहेगी। इस बारे में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील अरोड़ा AEE सब डिविजन तलवंडी भाई ने बताया कि 66 KV S/S धन्ना शहीद पर एक्स्ट्रा 20 MVA T/F का काम किया जा रहा है।

अब, इस S/S से चलने वाले 20 MVA T/F T-1 पर नए बने 66 KV बसबार के लिए आइसोलेटर लगाने के लिए, 66 KV S/S धन्ना शहीद से चलने वाले सभी UPS फीडर, एग्रीकल्चरल फीडर और इंडस्ट्रियल फीडरों की सप्लाई 28.01.2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बंद रहेगी।

