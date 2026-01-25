ऑनलाइन गेमिंग के जरिये ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, होटल के कमरे से...

थाना कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिये लोगों के साथ लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आधा दर्जन आरोपियों पर केस दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बठिंडा (विजय): थाना कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिये लोगों के साथ लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आधा दर्जन आरोपियों पर केस दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन व 2 स्वैप मशीनें भी बरामद की हैं। आरोपी कुछ नौसरबाजों द्वारा ठगे गए 2 नंबर के पैसे को एक नंबर में भी कनवर्ट करते थे।

जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गिरोह की ओर से मोबाइल फोन पर गेम्ज की ऐप डाऊनलोड करवाकर उन्हें पहले गेम में जितवा दिया जाता है व बाद में वह लोगों को अपने जाल में फंसा लेते थे। आरोपी उक्त लोगों के दस्तावेजों के आधार पर फर्जी खाते खुलवा लेते थे व उनमें पैसे ट्रांसफर करवाकर लोगों के साथ लाखों की धोखाधड़ी करते हैं। पुलिस ने इस मामले की पड़ताल करते हुए बठिंडा स्थित एक होटल अरमान में दबिश दी व मौके पर ही पुलिस ने 2 आरोपियों जसवीर सिंह निवासी खैरबल, राजस्थान व याहिया खान जिला मेवात, हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 मोबाइल फोन तथा 2 कार्ड स्वैप मशीनें भी बरामद की हैं जिनके जरिए ये आरोपी लोगों से पैसे ऐंठते थे।

इस संबंध में पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों राजू सरपंच, एसके टैक्सटाइल कंपनी व हक्कान बिल्डिंग मटीरियल कंपनी गुड़गांव के मालिकों तथा एक अन्य आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों से और पूछताछ कर रही है ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी बड़े स्तर पर ठगियां करते थे व उस पैसे को एक नंबर में कनवर्ट करते थे। इसके लिए ही वह आम लोगों के नाम पर जाली खाते खुलवाते थे व बाद में उक्त पैसा थोड़ा-थोड़ा करते वह उक्त फर्मों के खातों में ट्रांसफर कर देते थे। इसके लिए ये लोग ठगी द्वारा आए गए पैसों को एक नंबर में कनवर्ट करने का कमिशन लेते थे।

