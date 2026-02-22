Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • चंडीगढ़ में महिला की बेरहमी से ह/त्या, श-व के पास बैठ मोबाइल देखता रहा आरोपी

चंडीगढ़ में महिला की बेरहमी से ह/त्या, श-व के पास बैठ मोबाइल देखता रहा आरोपी

Edited By Kalash,Updated: 22 Feb, 2026 01:46 PM

chandigarh woman murder

चंडीगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामन आया है।

चंडीगढ़ (सुशील): चंडीगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामन आया है। जानकारी के अनुयार यहां दड़वा में पड़ोसी ही महिला के कमरे में दाखिल होकर जबरदस्ती करने लगा जब महिला ने विरोध किया तो उसने महिला पर चाकू से 10-12 बार वार किया। इसके बाद फिर उसने  हथौड़े से महिला के  सिर पर वार किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई और बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी महिला के पास बैठकर उसका मोबाइल फोन देखता रहा। घटना के बाद कमरे का दरवाज़ा तोड़कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और महिला को जी.एम.सी.एच. 32 ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सीमा के रूप में हुई। इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने आरोपी विनोद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

मदद के लिए कमरे में इधर-उधर भागती रही महिला 

शिकायतकर्ता प्रदीप ने बताया कि परिवार दड़वा रेलवे स्टेशन के पास गली नंबर 3 में सनबीम होटल के पास किराए के कमरे में रहता है। उनके दो बच्चे हैं। उनकी एक 12 साल की बेटी और एक 8 साल का बेटा है। शनिवार सुबह प्रदीप काम पर गया था और बच्चे स्कूल गए थे। दोपहर करीब 1 बजे सीमा घर पर अकेली थी। वहीं आरोपी विनोद कुमार पड़ोस में रहता है। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे विनोद सबसे पहले छत पर गया और आस-पास का जायजा लेने के बाद सीमा के कमरे में घुस गया। अंदर घुसते ही उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।

सीमा ने विरोध किया तो पड़ोसी ने चाकू निकालकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। महिला मदद के लिए कमरे में इधर-उधर भागती रही लेकिन आस-पास कोई तुरंत नहीं पहुंच सका। नीचे दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने शोर सुना लेकिन घरेलू झगड़ा समझकर ऊपर नहीं गया। लगातार हमलों से सीमा गंभीर रूप से घायल हो गई। फिर विनोद ने उसके सिर पर हथौड़े से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसी बीच महिला का रिश्तेदार ललित वहां पहुंच गया। उसने खिड़की से देखा तो सीमा खून से लथपथ पड़ी थी और आरोपी कमरे में बैठकर मोबाइल देख रहा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो विनोद ने उस पर हमला कर दिया। इससे वह घायल हो गया। आस-पास जमा हुए लोगों ने दरवाजा खोला और अंदर गए। सीमा को गंभीर हालत में एक ऑटो से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कई बार सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस 

मृतक के परिवार का आरोप है कि घटना के दौरान पुलिस को कई बार सूचना देने के बावजूद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर नहीं पहुंची। उनका कहना है कि सीमा को उसके परिवार वाले घायल हालत में अस्पताल ले गए थे। पुलिस ने हत्या और दूसरी धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए हैं। मौत का सही कारण और दूसरी बातें पोस्टमॉर्टम जांच के बाद पता चलेंगी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

और ये भी पढ़े

खून से सना चाकू और ताला जब्त 

सीमा का कमरा खून से लथपथ था। पुलिस ने जांच के लिए मोबाइल फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस ने मौके पर मिले खून के सैंपल जब्त कर लिए। इसके अलावा, पुलिस ने खून से सना चाकू और एक ताला जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से परेशान लग रहा है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!