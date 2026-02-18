सीनियर कांग्रेस लीडर और भुलत्थ विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आज मोहाली में नौजवान गुरसेवक सिंह की बेरहमी से हुई हत्या पर गहरा दुख और कड़ा विरोध जताया

चंडीगढ़/जालंधर: सीनियर कांग्रेस लीडर और भुलत्थ विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आज मोहाली में नौजवान गुरसेवक सिंह की बेरहमी से हुई हत्या पर गहरा दुख और कड़ा विरोध जताया और कहा कि इस दुखद घटना ने पंजाब में पूरी तरह से बिगड़ी हुई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, हेल्थ सिस्टम में भेदभाव वाले रवैये और भगवंत मान सरकार में चल रहे खतरनाक VIP कल्चर को बेनकाब करते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया है।

खैहरा ने कहा कि यह घटना राज्य के पुलिस सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा, “यह बहुत हैरानी की बात है कि घटनास्थल के पास पुलिस PCR गाड़ी होने के बावजूद हमलावरों ने बेखौफ हत्या की। यह पुलिस सिस्टम की पूरी नाकामी को दर्शाता है और यह डरावना मैसेज देता है कि पंजाब में कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है।”

कांग्रेस लीडर ने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में गंभीर मेडिकल लापरवाही का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब गंभीर रूप से घायल पीड़ित को अस्पताल लाया गया, तो कथित तौर पर उसे तुरंत इलाज नहीं मिला क्योंकि मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर मुख्यमंत्री भगवंत मान की देखभाल में व्यस्त थे, जो शराब से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या के कारण भर्ती हुए थे और उनकी हालत गंभीर नहीं थी। खैहरा ने कहा, “अगर गुरसेवक सिंह को समय पर मेडिकल मदद मिलती, तो उनकी जान बच सकती थी। यह एक दुखद उदाहरण है कि कैसे VIP कल्चर के कारण आम लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है।”

खैहरा ने आम आदमी पार्टी के सरकारी अस्पतालों में ‘वर्ल्ड-क्लास’ हेल्थकेयर सेवाओं के दावों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “अगर पंजाब के सरकारी अस्पताल सच में वर्ल्ड-क्लास हैं, तो मुख्यमंत्री बार-बार इलाज के लिए महंगे प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जाते हैं? यह आम आदमी पार्टी लीडरशिप के खोखले दावों और दोहरे मापदंडों को उजागर करता है।”

जवाबदेही पक्की करने के लिए, खैहरा ने इन मामलों में हाई-लेवल ज्यूडिशियल जांच की मांग की :

* मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी और पुलिस की कार्रवाई

* फोर्टिस हॉस्पिटल, मोहाली में कथित मेडिकल लापरवाही और चूक

* VIP ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल रिसोर्स के इस्तेमाल के कारण और हालात

खैरा ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मृतक के परिवार को सही मुआवजा और न्याय दिलाने की भी मांग की। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोग सुरक्षा, समान हेल्थकेयर सर्विस और ऐसी सरकार के हकदार हैं जो VIP सुविधाओं से ज्यादा आम लोगों को प्राथमिकता दे। भगवंत मान सरकार को इस दुखद घटना के लिए जवाब देना होगा।”

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here