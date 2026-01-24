दोस्त से मिलने गए युवक की मिनटों में बाइक चोरी, CCTV में कैद हुआ शातिर चोर

गुरदासपुर शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह, गोराया): गुरदासपुर शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ताजा मामले में, प्रेम नगर में अपने एक दोस्त के घर गए व्यक्ति मनदीप सिंह का 15 मिनटों में ही एक नंगे पैरी गली से गुजर रहे मनदीप सिंह नाम के एक आदमी की मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया। मनदीप सिंह के मुताबिक, वह सिर्फ 15 मिनट के लिए प्रेम नगर में अपने दोस्त के घर बाबा श्री मोती मेहरा गुरुद्वारा साहिब गया था।

जानकारी देते हुए मोटरसाइकिल के मालिक मनदीप सिंह ने बताया कि बाहर, जिस प्लॉट में उसने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की थी, वहां कई और गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन जब वह 15 मिनट बाद बाहर आया तो मोटरसाइकिल वहां नहीं थी। पास के CCTV कैमरे चेक करने पर पता चला कि मफलर पहने एक चोर गली में आया था और मोटरसाइकिल का लॉक खोलकर तेजी से निकल गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

