  • Punjab: दिव्यांग नाबालिग से पार की शर्म की सारी हदें, युवक गिरफ्तार

Edited By Vatika,Updated: 16 Jan, 2026 11:37 AM

दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को थाना कोटली सूरत मल्ली की

बटाला(साहिल, योगी): दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को थाना कोटली सूरत मल्ली की पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इसके विरुद्ध केस दर्ज करने का मामला सामने आया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए मामले की जांच अधिकारी महिला इंस्पैक्टर नरिंदर कौर ने बताया कि पीड़िता की मां ने पुलिस को दर्ज करवाए अपने बयान में लिखवाया है कि उनकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी दिव्यांग है और चल-फिर एवं बोल नहीं सकती। महिला के अनुसार, विगत 13 जनवरी को दोपहर 1 बजे, मैं और मेरे पति किसी काम से घर से बाहर गए थे।

जब हम शाम करीब 4 बजे घर वापिस लौटे, तो घर के कमरे से मेरी बेटी के जोर-जोर से रोने की आवाज आ रही थी। महिला ने पुलिस को दर्ज करवाए अपने बयान में आगे लिखवाया है कि जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि गांव का एक युवक मिंटा मसीह मेरी उक्त बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उक्त महिला इंस्पैक्टर ने आगे बताया कि उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए, उक्त युवक मिंटा मसीह के खिलाफ कोटली सूरत मल्ली पुलिस स्टेशन में 6 पोकसो एक्ट एवं बनती धाराओं तहत मामला दर्ज करने के बाद उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

