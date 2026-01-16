Main Menu

  Punjab: चाइना डोर की चपेट में आया युवक, चेहरे पर लगे 30-35 टांके

16 Jan, 2026

मौत की डोर (चाइना डोर) का आतंक फैला हुआ है।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): मौत की डोर (चाइना डोर) का आतंक फैला हुआ है। इसी बीच गुरदासपुर में एक युवक चाइना डोर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। अगर चाइना तार की बात करें तो आज भी दीनानगर समेत बॉर्डर एरिया में यह चाइना डोर खुलेआम बिक रही है, जिसका एक उदाहरण आज तब देखने को मिला जब इस जानलेवा डोर की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 

मिली जानकारी के अनुसार बहरामपुर रोड स्थित कृष्णा नगर कैंप का रहने वाला दीपक काम से लौटते समय लंच के लिए घर जाते समय दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। रेलवे ओवरब्रिज से नीचे उतरते समय चाइना डोर की चपेट में आने से उसके चेहरे पर गहरा और बड़ा घाव हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दीपक खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर गया। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई और उसके चेहरे पर करीब 30 से 35 टांके लगाए। 

घटना की जानकारी मिलते ही उसके परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच गए। दीपक ने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है। इस हादसे ने उसके काम को पूरी तरह से रोक दिया है। उसने बताया कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं, और मेडिकल खर्च और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। इस घटना से इलाके में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि बैन के बावजूद चाइना डोर की बिक्री और इस्तेमाल जारी है और प्रशासन इसे कंट्रोल करने में फेल होता दिख रहा है।

