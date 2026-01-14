Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • दीनानगर के युवक की इंग्लैंड में संदिग्ध परिस्थितियों में मौ/त, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

दीनानगर के युवक की इंग्लैंड में संदिग्ध परिस्थितियों में मौ/त, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

Edited By Kamini,Updated: 14 Jan, 2026 01:12 PM

punjab youth dies in england

इंग्लैंड में पंजाबी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की खबर सामने आई है।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): इंग्लैंड में पंजाबी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की खबर सामने आई है। युवक की इंग्लैंड के बर्मिंघम में संदिग्ध हालात में मौत हो गई जोकि दीनानगर के रेलवे स्टेशन के पास का रहने वाला है। 

मृतक युवक के पिता पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा 5 साल पहले रोजी-रोटी कमाने के लिए इंग्लैंड गया था और बर्मिंघम में एक पाकिस्तानी महिला के घर डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। इसी बीच 11 जनवरी को उन्हें फोन आया कि उनके बेटे की मौत हो गई है। पिता ने बताया कि 10 जनवरी की रात को उनके बेटे की अपनी मां और 2 भाइयों से फोन पर बात हुई थी। वह काम के बाद अपने कमरे में लौट आया, लेकिन 11 जनवरी की सुबह उन्हें फोन आया कि उनके बेटे की मौत हो गई है।

अपने बेटे का शव भारत वापस लाने के लिए पिता ने गुरदासपुर के MP सुखजिंदर सिंह रंधावा को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि वह चाय बेचते हैं और परिवार के अकेले कमाने वाले हैं, जबकि उनके 2 छोटे बेटे मोबाइल की दुकान पर काम करते हैं। परिवार ने गुहार लगाई है कि शव को भारत वापस लाया जाए। उसे वापस लाने के लिए उन्होंने केंद्र और पंजाब सरकार से मदद की अपील की है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े


 

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!