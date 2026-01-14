दीनानगर के युवक की इंग्लैंड में संदिग्ध परिस्थितियों में मौ/त, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

इंग्लैंड में पंजाबी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की खबर सामने आई है।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): इंग्लैंड में पंजाबी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की खबर सामने आई है। युवक की इंग्लैंड के बर्मिंघम में संदिग्ध हालात में मौत हो गई जोकि दीनानगर के रेलवे स्टेशन के पास का रहने वाला है।

मृतक युवक के पिता पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा 5 साल पहले रोजी-रोटी कमाने के लिए इंग्लैंड गया था और बर्मिंघम में एक पाकिस्तानी महिला के घर डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। इसी बीच 11 जनवरी को उन्हें फोन आया कि उनके बेटे की मौत हो गई है। पिता ने बताया कि 10 जनवरी की रात को उनके बेटे की अपनी मां और 2 भाइयों से फोन पर बात हुई थी। वह काम के बाद अपने कमरे में लौट आया, लेकिन 11 जनवरी की सुबह उन्हें फोन आया कि उनके बेटे की मौत हो गई है।

अपने बेटे का शव भारत वापस लाने के लिए पिता ने गुरदासपुर के MP सुखजिंदर सिंह रंधावा को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि वह चाय बेचते हैं और परिवार के अकेले कमाने वाले हैं, जबकि उनके 2 छोटे बेटे मोबाइल की दुकान पर काम करते हैं। परिवार ने गुहार लगाई है कि शव को भारत वापस लाया जाए। उसे वापस लाने के लिए उन्होंने केंद्र और पंजाब सरकार से मदद की अपील की है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है।

