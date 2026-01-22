बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे 2 बदमाश, पुलिस ने हथियारों सहित किया गिरफ्तार

2 आरोपियों को काबू कर उनसे पिस्तोल-2, मैगजीन-2 तथा 6 कारतूस सहित काबू कर केस दर्ज किया।

गुरदासपुर (विनोद): जिला पुलिस गुरदासपुर लूटमार करने की तैयारी करने वाले 2 आरोपियों को काबू कर उनसे पिस्तोल-2, मैगजीन-2 तथा 6 कारतूस सहित काबू कर केस दर्ज किया। इस संबंधी पत्रकारों को जानकारी देते हुए एस.एस.पी. गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि काहनुवान पुलिस स्टेशन से संबंधित एक पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी।

इस दौरान पुलिस ने एक शकी नौजवान को काबू कर पूछताश की गई तो आरोपी ने अपनी पहचान साहिल उर्फ भानू निवासी काहनुवान बताई। उसकी तालाशी लेने पर उससे एक पिस्तोल 32 बोर, एक मैगजीन तथा 4 कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी आदित्य ने बताया कि आरोपी साहिल से पूछताश पर उसने स्वीकार किया कि यह पिस्तोल आदि उसने अजय कुमार पुत्र तरसेम मसीह निवासी काहनुवान से लिया था, जिस पर तुरंत कारवाई करते हुए आरोपी अजय कुमार को भी गिरफ्तार कर उससे एक पिस्तोल 31 बोर,एक मैगजीन तथा 2 कारतूस बरामद किए गए।

एसएसपी आदित्य ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले किसी पुलिस स्टेशन में किसी तरह का केस दर्ज नही है। परंतु आरोपी अब हथियारों के बल पर लूटमार करने की योजना बना रहे थे। आरोपियों को अदालत में पेश कर इनका पुलिस रिमांड प्राप्त कर इनसे गहनता से पूछताश करेगी। इस मौके पर एसपी डिटैक्टिव डीके चौधरी, सीआईए स्टाफ के इंचार्ज गुरमीत सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे।

