  • Gurdaspur: हेरोइन तस्करी और Firing मामले का आरोपी पुलिस Encounter में घायल

Edited By Kamini,Updated: 22 Jan, 2026 12:39 PM

गुरदासपुर में पुलिस व बदमाश में मुठभेड़ की खबर सामने आई है।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): गुरदासपुर में पुलिस व बदमाश में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत बुधवार देर शाम जलालवाला नहर के पास हथियार रिकवरी के लिए ले जाए गए पहले से गिरफ्तार बदमाश ने छुपाया हुआ पिस्तौल निकाल कर पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी।

घटना स्थल पर DIG बार्डर रेंज संदीप गोयल और SSP बटाला डॉ. महिताब सिंह पहुंचे। पुलिस की गोली से घायल आरोपी की पहचान जसकरण सिंह उर्फ जस वासी ग्रंथगढ़ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी का संबंध गोलीकांड और हेरोइन तस्करी के मामलों से भी है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए DIG बार्डर रेंज संदीप गोल ने कहा कि गत 6 दिसंबर को बटाला के स्टाफ रोड पर एक नौजवान पर गोली चली थी, जिसमें 2 युवकों घायल हो गए थे। थाना सिविल लाइन की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। DIG ने आगे बताया कि एसएसपी बटाला के निर्देशों पर सीआईए और थाना सिविल लाइन की अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था और जांच के दौरान इस मामले में जसकरण सिंह उर्फ जस वासी ग्रंथगढ़ और गुरभेज सिंह उर्फ विशाल वासी घसीटपुरा को दोषी पाया गया। 

उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले गुरभूमेश सिंह उर्फ विशाल को 3 किलो हेरोइन और अवैध हथियार समेत गिरफ़्तार किया गया था और जसकरण सिंह फरार था। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को जसकरण को गिरफ़्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर एक किलो हेरोइन बरामद हुई थी। जसकरण को पिस्तौल की रिकवरी के लिए नहर के किनारे लाया गया तो उसने अंधेरे का फायदा उठाते हुए छुपाया हुआ पिस्तौल निकाल कर पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। उन्होंने बताया कि पुलिस की जवाबी गोली में बदमाश जसकरण को गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए सिविल अस्पताल बटाला में भर्ती कराया गया है। DIG ने कहा कि जो भी गैरकानूनी काम करेगा उसके साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी।

