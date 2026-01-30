Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • गांव में घुसा जंगली जानवर, पुलिस और फॉरेस्ट टीम ने मिलकर किया रेस्क्यू

गांव में घुसा जंगली जानवर, पुलिस और फॉरेस्ट टीम ने मिलकर किया रेस्क्यू

Edited By Urmila,Updated: 30 Jan, 2026 12:22 PM

a wild animal entered the village

गुरदासपुर के बाबोवाल गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक जंगली जानवर गांव में घुस आया और गांव के बाहरी इलाके में बने छप्पड़ में फंस गया।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : गुरदासपुर के बाबोवाल गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक जंगली जानवर गांव में घुस आया और गांव के बाहरी इलाके में बने छप्पड़ में फंस गया। स्थानीय लोगों ने जानवर को छप्पड़ में तड़पते देखा और तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी।

wild animal rescue

मौके पर पहुंची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने काफी मशक्कत के बाद जंगली जानवर को छप्पड़ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के दौरान पुलिस और गांव वालों ने भी सहयोग किया फॉरेस्ट अधिकारियों के मुताबिक, जानवर की हालत ठीक है और इलाज के तुरंत बाद उसे कथलौर सेंक्चुरी में छोड़ दिया जाएगा। इस घटना के बाद गांव वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!