गांव में घुसा जंगली जानवर, पुलिस और फॉरेस्ट टीम ने मिलकर किया रेस्क्यू

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया) : गुरदासपुर के बाबोवाल गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक जंगली जानवर गांव में घुस आया और गांव के बाहरी इलाके में बने छप्पड़ में फंस गया। स्थानीय लोगों ने जानवर को छप्पड़ में तड़पते देखा और तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी।

मौके पर पहुंची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने काफी मशक्कत के बाद जंगली जानवर को छप्पड़ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के दौरान पुलिस और गांव वालों ने भी सहयोग किया फॉरेस्ट अधिकारियों के मुताबिक, जानवर की हालत ठीक है और इलाज के तुरंत बाद उसे कथलौर सेंक्चुरी में छोड़ दिया जाएगा। इस घटना के बाद गांव वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया।

