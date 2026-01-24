रावी नदी में जलस्तर बढ़ने से पुल टूटा, 7 गांवों के लोग भारी मुसीबत में

Edited By Vatika,Updated: 24 Jan, 2026 11:02 AM
गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): लगातार हो रही बारिश के कारण रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से विधानसभा क्षेत्र दीनानगर के अंतर्गत मकोड़ा पत्तण के पार बसे सात गांवों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांवों को जोड़ने के लिए बनाया गया पैंटून पुल पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर आगे से बह गया, जिसके चलते लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है।
जानकारी के अनुसार, पंजाब के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। इसका सीधा असर रावी नदी पर भी पड़ा है, जहां अचानक जलस्तर बढ़ने से पुल को नुकसान पहुंचा। पुल टूटने के कारण पारले इलाके में रहने वाले लोग दोनों ओर फंस गए हैं।प्रभावित गांवों के लोगों ने बताया कि रोजमर्रा के कामकाज के लिए बाहर जाना मुश्किल हो गया है। किसान अपनी फसलों और पशुओं के लिए चारा लाने में असमर्थ हैं। हालात यह हैं कि अब नावों का संचालन भी बंद हो गया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों और राज्य सरकार से मांग की है कि पैंटून पुल की जल्द मरम्मत कराई जाए, ताकि प्रभावित गांवों के लोगों का आवागमन दोबारा शुरू हो सके।