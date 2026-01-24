Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • रावी नदी में जलस्तर बढ़ने से पुल टूटा, 7 गांवों के लोग भारी मुसीबत में

रावी नदी में जलस्तर बढ़ने से पुल टूटा, 7 गांवों के लोग भारी मुसीबत में

Edited By Vatika,Updated: 24 Jan, 2026 11:02 AM

the water level of the ravi river has risen in the d

लगातार हो रही बारिश के कारण रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से विधानसभा क्षेत्र दीनानगर

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): लगातार हो रही बारिश के कारण रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से विधानसभा क्षेत्र दीनानगर के अंतर्गत मकोड़ा पत्तण के पार बसे सात गांवों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांवों को जोड़ने के लिए बनाया गया  पैंटून पुल पानी के तेज बहाव की चपेट में आकर आगे से बह गया, जिसके चलते लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है।

जानकारी के अनुसार, पंजाब के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। इसका सीधा असर रावी नदी पर भी पड़ा है, जहां अचानक जलस्तर बढ़ने से पुल को नुकसान पहुंचा। पुल टूटने के कारण पारले इलाके में रहने वाले लोग दोनों ओर फंस गए हैं।प्रभावित गांवों के लोगों ने बताया कि रोजमर्रा के कामकाज के लिए बाहर जाना मुश्किल हो गया है। किसान अपनी फसलों और पशुओं के लिए चारा लाने में असमर्थ हैं। हालात यह हैं कि अब नावों का संचालन भी बंद हो गया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। क्षेत्रवासियों ने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों और राज्य सरकार से मांग की है कि  पैंटून पुल की जल्द मरम्मत कराई जाए, ताकि प्रभावित गांवों के लोगों का आवागमन दोबारा शुरू हो सके।

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!