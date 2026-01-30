Main Menu

  • Punjab: बस स्टॉप के पास शेड से मिली अज्ञात लाश, इलाके में सनसनी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Jan, 2026 05:22 PM

गुरदासपुर (हरमन) — थाना काहनूवान क्षेत्र के गांव वड़ैच में बस स्टॉप के पास स्थित एक पंचायत भवन के शेड से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के सरपंच सुखजीत सिंह की सूचना पर काहनूवान पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुरदासपुर भेज दिया गया।

जानकारी के अनुसार, एक स्थानीय युवक जब बस स्टॉप के पास लगे पानी के नल से पानी लेने गया तो वहां से तेज दुर्गंध आ रही थी। शक होने पर उसने पास की पंचायत की खंडहर इमारत में जाकर देखा, जहां एक शव पड़ा मिला। युवक ने तुरंत इसकी सूचना गांव के सरपंच को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया।

इस संबंध में थाना काहनूवान के एसएचओ गुरनाम सिंह ने बताया कि फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरपंच ने बताया कि शव गांव के किसी निवासी का नहीं है, क्योंकि गांव से कोई व्यक्ति लापता नहीं है। शव काफी दिनों पुराना प्रतीत हो रहा है। घटना के बाद गांव में दहशत और तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

