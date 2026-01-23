Main Menu

दुकान से पैसे चुराकर फरार हो रहा युवक बस स्टैंड से दबोचा, घटना CCTV में कैद

Edited By Urmila,Updated: 23 Jan, 2026 12:07 PM

theft incident at the shop

दीनानगर में सिविल डिस्पेंसरी के पास एक दुकान से पैसे चुराकर भाग रहे एक युवक को दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया।

गुरदासपुर, (हरजिंदर सिंह गोराया) : दीनानगर में सिविल डिस्पेंसरी के पास एक दुकान से पैसे चुराकर भाग रहे एक युवक को दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी के पैसे बरामद किए गए। महाजन सीड स्टोर के मालिक नरिंदर महाजन ने बताया कि सिविल डिस्पेंसरी के पास उनकी सब्जी और बीज की दो दुकानें हैं। वह किसी काम से बगल वाली दुकान पर गए थे। जब वह लौटे तो उन्होंने देखा कि एक युवक दुकान से बाहर आ रहा है।

युवक को नोट पकड़े देखकर वह डर गया। जब नरिंदर महाजन ने उससे नोटों के बारे में पूछा तो युवक ने दावा किया कि यह उसके अपने पैसे हैं और तेजी से भाग गया। दुकानदार के चिल्लाने पर राहगीरों ने उसका पीछा किया और बस स्टैंड के पास उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर चोरी के पैसे मिल गए। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी।

