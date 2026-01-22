Main Menu

Punjab: एंबुलेंस की आड़ में चल रहा था तस्करी का धंधा, 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

Edited By Kamini,Updated: 22 Jan, 2026 12:58 PM

एंबुलेंस का इस्तेमाल कर हेरोइन बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): एंबुलेंस का इस्तेमाल कर तस्करी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक एंबुलेंस में हेरोइन तस्करी की जा रही थी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर पुलिस ने एंबुलेंस से हेरोइन बरामद कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी (SHO) गुरदर्शन सिंह ने बताया कि पुलिस पार्टी गश्त पर थी। इसी दौरान गांव काहलांवाली के पुल पर एक एंबुलेंस संदिग्ध हालत में खड़ी दिखाई दी। एंबुलेंस नंबर (PB-11CV-7110) की जांच की गई तो उसके पिछले हिस्से में 3 युवक बेंच के ऊपर कंप्यूटर कांटा (डिजिटल तराजू) रखकर किसी नशीले पदार्थ को तौलते हुए पाए गए।

पुलिस ने मौके पर ही तीनों को काबू कर पूछताछ की। आरोपियों ने अपने नाम गुरविंदर सिंह निवासी काहलांवाली, कुलदीप सिंह निवासी अबदाल और रॉबिन मसीह निवासी गांव खासा थाना डेरा बाबा नानक बताया। एसएचओ गुरदर्शन सिंह ने आगे बताया कि तलाशी के दौरान गुरविंदर सिंह के पास से 4 ग्राम, जबकि कुलदीप सिंह और रॉबिन मसीह के पास से 3-3 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जहां उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने एंबुलेंस को भी कब्जे में ले लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

