स्थानिय जेल रोड़ स्थित डोमिनोज़ पिज़्ज़ा हट (Domino's Pizza) पर 27 दिसम्बर 2025

गुरदासपुर (विनोद): स्थानिय जेल रोड़ स्थित डोमिनोज़ पिज़्ज़ा हट (Domino's Pizza) पर 27 दिसम्बर 2025 को फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे एक पिस्तोल,मैगजीन तथा 3 जिंदा कारतूस,520 ग्राम हैरोईन तथा घटना में प्रयोग किया मोटर साईकल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए डी.आई.जी.बार्डर रेंज संदीप गोयल तथा एस.एस.पी.गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि 27 दिसम्बर 2025 को देर शाम स्थानिय जेल रोड़ स्थित डोमिनल पीजा हट पर अज्ञात आरोपियों ने फायरिंग की थी तथा फायरिंग कर फरार होने में सफल हो गए थे। इस संबंधी टैक्नीकल ढंग व जांच टीमों द्वारा की गई जांच के बाद पुलिस ने इस घटना के लिए दोषी दोनो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।



आरोपियों की पहचान निखिल ठाकुर तथा अभिषेक कुमार निवासी गांव वीरां लाडी पुलिस स्टेशन पुराना शाला के रूप में हुई। आरोपियों से पिस्तोल-1,मैगजीन-1,जिन्दा कारतूस-3,हैरोईन 520 ग्राम तथा घटना के समय प्रयोग किया मोटर साईकल भी बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर इनका पुलिस रिमांड लेकर विस्तार से जांच की जाएगी।