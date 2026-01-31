Main Menu

भयानक हादसा : युवक की मौके पर मौ'त, एक महीने पहले खरीदा था नया ट्रैक्टर

Edited By Urmila,Updated: 31 Jan, 2026 11:41 AM

गुरदासपुर के पास गाहलड़ी गांव में ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री टाहली साहिब के पास नौशहरा गांव का युवक कुलविंदर सिंह किंदा बटाला शुगर मिल में गन्ना अनलोड करके घर लौट रहा था।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): गुरदासपुर के पास गाहलड़ी गांव में ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री टाहली साहिब के पास नौशहरा गांव का युवक कुलविंदर सिंह किंदा बटाला शुगर मिल में गन्ना अनलोड करके घर लौट रहा था। तभी गांव से कुछ ही मीटर दूर ट्रैक्टर ट्रॉली का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर नीचे गिर गया, जिससे वह टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। 

इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व सरपंच वरिंदर सिंह नौशहरा और दूसरे गांववालों ने बताया कि जब वे सुबह गुरु घर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क से खेतों में उतर गई है और टायर के नीचे एक युवक देखा, जिसका नाम कुलविंदर सिंह किंदा था, जो नौशहरा गांव का रहने वाला था, जिसकी पहचान कर उसके परिवार को सूचित किया गया। एंबुलेंस और पुलिस प्रशासन को भी सूचित किया गया लेकिन कुलविंदर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

कुलविंदर के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और उसके दो छोटे बच्चे हैं और यह भी बताया गया है कि कुलविंदर ने डेढ़ महीने पहले ही नया ट्रैक्टर खरीदा था। उसने अभी तक ट्रैक्टर की कुछ ही किश्तें भरी थीं। इस घटना से आस-पास के इलाके में काफी शोक की लहर पाई जा रही है।

इस बीच, आस-पास के गांवों के लोगों ने मांग की है कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री टाहली साहिब जाने वाले श्रद्धालु हर दिन किसी न किसी सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं क्योंकि बाढ़ के बाद सड़क के किनारे पूरी तरह से गायब हो गए हैं, जिससे घने कोहरे के कारण कई बार पता भी नहीं चल पाता और लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। गांव के लोगों ने मांग की है कि डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर और पंजाब सरकार को प्राथमिकता के आधार पर खराब सड़क के किनारों की मरम्मत करवानी चाहिए ताकि और कीमती जानें न जाएं।

