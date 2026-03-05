Main Menu

  • पाक सेना को झटका, बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ़ के कैदियों को फांसी देने का किया दावा

Edited By Vatika,Updated: 05 Mar, 2026 12:14 PM

बलूच लिबरेशन आर्मी (बी.एल.ए.) ने घोषणा की कि उसने अपनी सीनियर कमांड कौंसिल से मंज़ूरी

गुरदासपुर,बलूचिस्तान (विनोद): बलूच लिबरेशन आर्मी (बी.एल.ए.) ने घोषणा की कि उसने अपनी सीनियर कमांड कौंसिल से मंज़ूरी मिलने के बाद, ऑपरेशन हेरोफ़ के दौरान बंदी बनाए गए सात पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को फांसी दे दी है।

सीमापार सूत्रों के अनुसार सात लोग पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की रेगुलर यूनिट्स के थे और उन्हें ब्लोच नेशनल कोर्ट ने जबरन गायब करने, नागरिकों के साथ बुरे बर्ताव और दूसरे युद्ध अपराधों में कथित तौर पर शामिल होने के लिए दोषी ठहराया था। बी.एल.ए. ने कहा कि 14 फरवरी को, उसने कैदियों की अदला-बदली की मांग करते हुए सात दिन का अल्टीमेटम जारी किया था, जिसे बाद में मानवीय आधार पर चौदह दिन तक बढ़ा दिया गया। बयान में आगे कहा गया कि बढ़ाए गए समय के दौरान, बी.एल.ए. ने पाया कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी उसके कर्मियों की रिहाई के लिए बातचीत करने को लेकर गंभीर नहीं थे।

बी.एल.ए.ने दावा किया कि संभावित लेन-देन के बारे में शुरुआती बातचीत एक चालाक चाल थी। गुप्र के मुताबिक, उसकी सीनियर कमांड कौंसिल इस नतीजे पर पहुंची कि मानवीय मदद का गलत इस्तेमाल दुश्मनी बढ़ाने और बलूच लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा था। उसने आगे आरोप लगाया कि पाकिस्तान का लगातार रवैया दिखाता है कि वह सिर्फ ताकत और कार्रवाई की भाषा समझता है। बी.एल.ए.ने कहा कि सभी सात बंदियों के खिलाफ सजा मंगलवार को तथाकथित बलूच नेशनल कोर्टके आखिरी फैसले के अनुसार दी गई। उसने पाकिस्तान के मिलिट्री हाई कमांड को इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया, और आरोप लगाया कि वह अपने लोगों की जान से ऊपर ईगो, मिलिट्री गलत कामों और चालाकी के कल्चर को रखता है।

