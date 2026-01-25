आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क को झटका, करीबी साथी गिरफ्तार

पंजाब में आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने एक ऐसे युवक को काबू किया है, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहा था।

पंजाब डेस्क : पंजाब में आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने एक ऐसे युवक को काबू किया है, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी का बहुत करीबी था और उसके आतंकी गतिविधियों से जुड़े काम कर रहा था। गिरफ्तार युवक रमन कुमार उर्फ गोलू जम्मू के गंग्याल इलाके का निवासी है और उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, रमन कुमार सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रहा था। वह स्थानीय स्तर पर विवादों में सक्रिय रहता था और इसी आड़ में आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

सोशल मीडिया बना संपर्क का जरिया

पूछताछ में सामने आया है कि रमन की पहचान शहजाद भट्टी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच संपर्क गहरा हुआ और रमन को हथियार उपलब्ध कराए गए। पुलिस का कहना है कि आरोपी को किसी संभावित हमले की भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा था, हालांकि फिलहाल कोई तय टारगेट सामने नहीं आया है।

पहले से आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रमन पहले भी संदिग्ध गतिविधियों के चलते जांच के दायरे में था। वह अंबाला में हुए पुलिस थाने पर विस्फोट की साजिश में भी शामिल रहा है। उस मामले में उसने सीधे हमला नहीं किया, लेकिन हमलावरों को आर्थिक मदद दी थी। इसी केस में वह पहले अंबाला पुलिस की हिरासत में था, जहां से पंजाब पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाकर आगे की पूछताछ शुरू की।

नेटवर्क पर बड़ी चोट

SSOC के वरिष्ठ अधिकारी दीपक पारिख ने बताया कि इस गिरफ्तारी से पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क की एक अहम कड़ी टूट गई है और बड़ा झटका लगा है। पुलिस अब इस पूरे मॉड्यूल की परत-दर-परत जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं।

